На львівських кладовищах хочуть відкрити поминальні центри

Через суттєве перевантаження каплички на вулиці Пекарській у Львові хочуть відкрити кілька поминальних центрів. Їх збираються облаштовувати при цвинтарях. Про це повідомляє Львівський портал.

У п’ятницю, 10 грудня, виконком Львівської міськради погодив будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі. Під час обговорення міський голова Андрій Садовий анонсував створення поминальних центрів при цвинтарях.

За його словами, поминальна капличка, що діє на вулиці Пекарській, довгий час уже є перевантаженою. Тому місту потрібно подбати про альтернативу їй, аби львів’яни могли з легкістю організувати прощання з рідними.

Поминальні центри у Львові хочуть відкрити при Янівському і Личаківському цвинтарях. Приміщення для прощання передбачили й у майбутньому крематорії на Голосківському кладовищі, також подібний центр хочуть облаштувати на Сихові, але конкретне місце ще не визначили.

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«Ми піднімали питання поминальних приміщень в районі Личаківського кладовища, на вулиці Шімзерів є наші площі. Там можна зробити прекрасний поминальний центр, бо капличка медуніверситету перевантажена, вона не встигає працювати… Фактично й у крематорії буде поминальна локація, де можна буде просто прощатися. Будемо мати [поминальний центр] в цьому районі, у районі Янівського і Личаківського кладовищ. Але нам треба подумати, де ще вартувало би вибудувати такі центри для комфорту мешканців. От є ще Сихів, там це теж важливо», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові є 12 кладовищ, проте ховають тіла лише на одному з них – Голосківському. На інших, зокрема на Сихівському і Янівському, дозволені лише поховання до могил родичів, якщо там було залишене місце. Втім ліміт і на цих цвинтарях вичерпується.

Тому Голосківський і Сихівський цвинтар збираються розширити. Завершити всі необхідні для цього процедури вдасться мінімум навесні 2022 року.

Додамо, що ще у 2019 році з’ясувалось, що міські кладовища є переповнені, а місця для поховань вистачить лише на кілька років.

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