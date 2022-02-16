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На Львівщині 6 людей отруїлися чадним газом: серед постраждалих – діти

Оксана Попович

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Минулої доби на Самбірщині у власному будинку чадним газом отруїлися двоє людей. Водночас «тихий вбивця» мало не забрав життя чотирьох мешканців Львова, в тому числі двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак перший випадок трапився у вівторок, 15 лютого, о 16:00 в селі Вістовичі Самбірського району на Львівщині. У приватному житловому будинку отруїлися чадним газом двоє людей віком 60 та 17 років. Потерпілих щпиталізували у Самбірську районну лікарню.

Встановлено, що будинок був обладнаний газовою плитою. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово перекрила подачу газу до помешкання. Всі обставини події з’ясовуються.

Також у ніч на 16 лютого постраждали від «тихого вбивці» четверо мешканців Львова. В квартирі по вулиці Шевченка, 318 близько 1:22 отруєння чадним газом отримали двоє дорослих та двоє дітей віком 7 та 5 років.

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Всіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів Львова.

Фахівці встановили, що квартира була обладнана двофункційним котлом та газовою плитою. «Газовики» тимчасово припинили подачу газу до помешкання. Причини витоку чадного газу з’ясовуються.

Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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