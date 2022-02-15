У Львові троє людей отруїлись чадним газом

Вночі 14 лютого в квартирі у Львові чадним газом отруїлись троє людей. Їх госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався о 04:00 год. в квартирі будинку на вулиці Новий Світ, 22 у Франківському районі Львова. Там, ймовірно, чадним газом отруїлись троє осіб, віком 21, 29 та 50 років. Всіх постраждалих госпіталізували до Львівської обласної лікарні.

Квартира була обладнана двофункційним котлом та газовою плитою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до помешкання. Обставини події з’ясовуються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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