Covid-вакцинація у селах на Львівщині: графік виїзду мобільних бригад

Мобільні бригади, які роблять щеплення проти коронавірусу, на Львівщині їздять наразі до літніх мешканців віддалених населених пунктів або в громади із низьким рівнем вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у Львівській області проєкт зі щеплення від Covid-19 літніх мешканців охоплює 6 територіальних громад та 97 населених пунктів.

«На Львівщині виїзди здійснюватимуться у громади, де є віддалені населені пункти, а також туди, де зафіксували низький рівень охоплення вакцинацією: Козівська, Журавненська, Сколівська, Східницька, Старосамбірська, Турківська територіальні громади. Якщо реалізація проєкту буде успішною, виїзди плануватимуть і в інші громади», – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

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Загалом при кожній районній адміністрації і територіальній громаді розробляють тижневі плани виїздів мобільних бригад для вакцинації населення. Відтак у лютому запланували 91 виїзд.

«Незважаючи на те, що кількість вакцинованих мобільними бригадами є незначною, ми будемо продовжувати такі виїзди для забезпечення усіх груп населення доступом до вакцин», – зазначив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут.

Графіки виїздів мобільних бригад з вакцинації проти Covid-19 мешканців віддалених населених пунктів Львівщини можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я анонсувало масштабну вакцинацію від коронавірусу в українських селах. Особливу увагу пересувні мобільні бригади приділятимуть селянам віком від 60 років, адже саме ця категорія населення може найважче хворіти на Covid-19. У МОЗ сподіваються, що завдяки цьому проєкту охоплять вакцинацією не менше 60% літніх людей.

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