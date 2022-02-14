У Львові студенти вийшли на протест

У понеділок, 14 лютого, студенти влаштували акцію протесту на площі Ринок у Львові. Вони вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. Про це повідомляє Львівський портал.

Під стінами Ратуші зібрались десятки студентів львівських навчальних закладів. Обурення студентів викликала спроба МОН втрутитися в результати виборів президента Києво-Могилянської Академії.

Вони тримають у руках плакати з надписами: «Шкарлета геть», «Ми варті кращого», «Сергію, нам час розійтись», «Тобі личить ця відставка» та інші.

Чинного міністра освіти студенти звинувачують у плагіаторстві та сумнівних зв’язках. Зокрема, Шкарлету закидають наступні огріхи:

наукові роботи Шкарлета містять плагіат;

міністр перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА;

у підпорядкуванні Шкарлета перебувають люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником;

міністр освіти призначив ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти.

Як повідомляв Львіський портал, це вже не перша акція протесту студентів у Львові. Зокрема, 4 лютого студенти зібрались на площі Ринок у Львові з гаслом«Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!» і вимагали звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета.

Зазначимо, 1 лютого Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянській академії, оскільки вони «відбулися з порушеннями», і оголосить повторний конкурс на посаду президента академії.

Однак після публічного розголосу та критики студентів, 3 лютого МОН скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента академії.

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Фото: Вероніка Рой