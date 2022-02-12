Львівські студенти вийдуть на протест на День Валентина

У понеділок, 14 лютого, студенти львівських вишів вийдуть на акцію протесту «Якщо любиш – піди!». Вони вимагатимуть відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. Протестну акцію анонсували у Facebook Студентське Братство та Братство УКУ.

Обурення студентів викликала спроба МОН втрутитися в результати виборів президента Києво-Могилянської Академії.

«Перевищення повноважень міністерством у ситуації з виборами в Могилянці — лише остання крапля обурення. Ми виходимо на протест задля виконання ключової вимоги — відставки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета», – йдеться в повідомленні.

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Відтак, чинного міністра освіти студенти звинувачують у плагіаторстві та сумнівних зв’язках. Зокрема, Шкарлету закидають наступні огріхи:

наукові роботи Шкарлета містять плагіат;

міністр перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА;

у підпорядкуванні Шкарлета перебувають люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником;

міністр освіти призначив ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти.

Студенти вже зверталися до Прем’єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, однак їхні вимоги не задовольнили. Відтак, студентська спільнота закликає виходити на протест за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

Протестна акція відбудеться 14 лютого о 18:00 год. під стінами міської Ратуші.

Зазначимо, 1 лютого Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянській академії, оскільки вони «відбулися з порушеннями», і оголосить повторний конкурс на посаду президента академії.

Однак після публічного розголосу та критики студентів, 3 лютого МОН скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента академії.

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