У Львові студенти вийшли на протест: що вимагають

4 лютого на площі Ринок у Львові відбулась акція протесту «Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!», на якій студенти вимагали звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета. Пікет анонсували у Facebook ГО «Українські Студенти за Свободу».

Приводом для проведення акції стала спроба МОН втрутитися в результати виборів президента Києво-Могилянської Академії, що є порушенням чинного українського законодавства про освіту.

Протест у Львові став продовженням київської акції, що пройшла уранці 4 лютого. Головні вимоги студентства – відставка міністра освіти Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом НаУКМА та гарантія автономії українських університетів.

«Сергій Шкарлет був призначений на посаду міністра освіти, попри численні протести студентської та викладацької спільноти. За час на посаді він лиш підтвердив, що є людиною, яка сповільнює розвиток освіти. Міністр-плагіатор ігнорує порушення прав студентів, виступає проти НАЗЯВО, а тепер ще й намагається втрутитися в автономію університетів», – заявив президент громадської організації «Українські Студенти за Свободу» Кирило Димов.

Зазначимо, 1 лютого Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянській академії, оскільки вони «відбулися з порушеннями», і оголосить повторний конкурс на посаду президента академії.

Однак після публічного розголосу та критики студентів, 3 лютого МОН скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента академії.

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Фото: 24 канал