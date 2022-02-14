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На Львівщині збільшилась кількість шлюбів

Ірина Марчук

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У 2021 році у Львівській області зареєстрували 13 706 шлюбів. У порівнянні із попереднім роком їхня кількість збільшилась на 19,9%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Загалом, від загальної кількості в Україні, минулого року на Львівщині зареєстрували 6,4% шлюбів. Відтак, область посідає 5 місце за кількістю укладених шлюбів після Києва, Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей.

За даними Головного управління статистики у Львівській області, найчастіше мешканці області одружувались у липні – 1937 шлюбів, а найменше у квітні – 516.

Середній вік для створення сім’ї зріс. У 2020 році жінки створювали сім’ю у 28 років, а чоловіки – у 31 рік. До порівняння, ще 10 років тому цей вік становив 25 та 28 років відповідно.

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Додамо, що суттєво зменшилась кількість жінок, що одружувались до 20 років. Минулого року ця частка становила лише 8%, а у 1990 році – 32%.

Те саме стосується й чоловіків. На сьогодні найбільше шлюбів зареєстровано у віці 25-29 років (36%).

Найбільшу кількість повторних шлюбів укладали люди віком від 60 років (97,6% жінок та 89,7% чоловіків).

Також за даними ГУ статистики у Львівській області, упродовж 2020 року на Львівщині зареєстрували 596 шлюбів з іноземними громадянами. З них 481 укладено з іноземцем-чоловіком та 115 – із жінкою-іноземкою.

Нагадаємо, що Львівщина стала лідером не тільки за одруженням, але я за народжуваністю минулого року.

Крім того, у першій половині 2021 року Львівська область здобула ще один титул лідера на Західній Україні – за рівнем розлучень.

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