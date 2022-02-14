Covid-хвиля почала стабілізуватись раніше від прогнозів, – МОЗ

Після чотирьох тижнів стрімкого збільшення хворих хвиля коронавірусу в Україні врешті почала йти на спад. Про це 14 лютого під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, за минулий тиждень, тобто з 7 по 13 лютого, в Україні виявили 235 256 випадків коронавірусу, що на 7600 випадків менше порівняно з попереднім тижнем. До лікарень госпіталізували 24 575 хворих, що також на тисячу менше ніж тиждень перед цим.

«Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків Covid-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували наші прогнози», – відзначив Віктор Ляшко.

Протягом минулого тижня рівень захворюваності найбільше знизився у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях. При цьому спад на Франківщині фіксують вже другий тиждень поспіль, що говорить про те, що пік там уже минув.

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Найбільше хворих минулого тижня виявили у Києві (+51%). Також лідером за захворюваністю була й Запорізька область, але її приріст значно нижчим, ніж раніше (+50% проти 109%).

Загалом у лікарнях перебувають 30 тисяч хворих на Covid-19. Кисневозалежні пацієнти займають 30% ліжок. Щодо дітей, то ушпиталено 2 293 особи, що на 8% менше порівняно з попереднім тижнем.

Водночас Віктор Ляшко додав, що Україна перебуває на 43 місці із 54 країн серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу в Україні почала набирати обертів після новорічно-різдвяних світ. У січні Covid-19 кілька разів побив добові показники захворюваності, однак найбільше нових випадків виявили 3 лютого – 43 778.

РНБО прогнозувала, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих. Водночас спад захворюваності у МОЗ очікували на початку березня.

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