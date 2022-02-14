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Чадним газом у Львові отруїлись двоє жінок

Аліса Белей

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Двоє людей отруїлися чадним газом у квартирі п’ятиповерхового будинку на вул. Грекова, 8 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Випадок стався у неділю, 13 лютого, близько 07:00 ранку в одній з квартир будинку на вул. Грекова, 8, що у Шевченківському районі Львова. Тут чадним газом отруїлися двоє жінок, віком 19 та 25 років.

Постраждалих доправили в обласну клінічну лікарню, але від госпіталізації вони відмовились. Наразі всі деталі встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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