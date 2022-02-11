Петиція про скасування ДПА-2022 набрала необхідну кількість голосів

Петиція про скасування обов’язкової Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Про це йдеться сайті глави держави.

Відповідна петиція була зареєстрована 31 січня 2022 року. Її автор Петро Пацалюк пропонує скасувати цьогорічне ДПА через ситуацію з пандемією Covid-19. Чоловік запевняє, що через вимушений перехід на дистанційне навчання школярі не мають можливості засвоїти весь необхідний їм навчальний матеріал.

«На мою думку, учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання та це буде несправедливо стосовно учнів, яким відмінили обов’язкове ДПА у 2021 і 2020 році, які опинилися в аналогічній ситуації», – пояснив автор петиції.

Наразі петиція зібрала понад 26 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Тепер її має розглянути Президент України.

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Нагадаємо, у 2022 році випускники 11 класу мають пройти обов’язкову державну підсумкову атестацію із 4 предметів. Вони будуть складати її у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Раніше Міністерство освіти та науки затвердило перелік навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація для учнів 4, 9 та 11 класів.

Додамо, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк раніше заявила, що основна сесія ДПА у формі ЗНО відбудеться у визначені терміни, навіть за умов «червоної» зони карантину.

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