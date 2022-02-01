В Україні стартувала реєстрація на ЗНО

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалась 1 лютого і триватиме до 5 березня. Про це Львівському порталу повідомили в Українсьому центрі оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:

створити й заповнити реєстраційну картку , бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО в рубриці «ЗНО/ДПА». Випусникам варто звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ДПА та ЗНО;

, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО в рубриці «ЗНО/ДПА». Випусникам варто звернути особливу увагу на вибір навчальних предметів для проходження ДПА та ЗНО; підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років);

і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років); отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти мають надіслати до відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти до 1 березня. Докладна інформація розміщена за цим посиланням.

Цьогоріч основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. ЗНО з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови/української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

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Як повідомляв Львівський портал, для випускників шкіл цьогоріч необхідно скласти ДПА з чотирьох предметів. Обов’язковими є українська мова та математика. Третій предмет можна обрати між історією України та іноземною мовою, четвертий – на вибір.

Додамо, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк раніше заявила, що основна сесія ЗНО відбудеться у визначені терміни, навіть за умов «червоної» зони карантину.

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