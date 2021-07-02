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У 2022 році випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів

Андрій Котенський

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У 2022 році випускники шкіл мають пройти обов’язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) із 4 предметів. Вони будуть складати її у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомляє УП.Життя.

Student filling out answers to a test with a pencil.

Зокрема, учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.

Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua.

«Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів.

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Це буде обов’язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір», – розповів Валерій Бойко.

А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

У цьому наказі також йдеться про те, що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж 5 тестів із навчальних предметів.

А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.

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