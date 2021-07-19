ОСТАННІ НОВИНИ

МОН визначило перелік предметів для ДПА-2022

Ольга Денисяка

|

Міністерство освіти і науки затвердило перелік навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація в школах. Про це йдеться у відповідному наказі МОН, передає Львівський портал.

Для ДПА у 4 класів перелік такий:

  1. Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання).
  2. Математика.
  3. Мова національної меншини або мова корінного народу.

Для учнів 9 класів:

Реклама партнерів
  1. Українська мова.
  2. Математика.
  3. Один із навчальних предметів зі списку: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія, мова національної меншини, мова корінного народу.

Для учнів 11 класів:

  1. Українська мова.
  2. Математика.
  3. Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мови).
  4. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.
  5. Мова національної меншини чи корінного народу.

Зазначимо, що наказ ще не опубліковано на сайті Верховної Ради, тому він ще не набув чинності. Мову національної меншини або корінного народу можуть складати лише учні шкіл, де ведеться викладання такою мовою, або вона входить в програму навчання. Одинадцятикласники можуть складати дві іноземні мови.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ремонт турбін у Львові від професіоналів
Омелян Шевчук
Ремонт турбін у Львові від професіоналів

Далеко не кожний автомобіліст готовий дотримуватися правил обслуговування авто, але кожен має бажання експлуатувати ТЗ з...

Спорт не для всіх
Олексій КУЧЕРЕНКО
Спорт не для всіх

За багато років спостереження за політичним середовищем нашої країни вдалося зробити деякі сумні висновки, які стосуютьс...

Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів