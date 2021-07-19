МОН визначило перелік предметів для ДПА-2022

Міністерство освіти і науки затвердило перелік навчальних предметів, із яких у 2021/2022 навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація в школах. Про це йдеться у відповідному наказі МОН, передає Львівський портал.

Для ДПА у 4 класів перелік такий:

Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання). Математика. Мова національної меншини або мова корінного народу.

Для учнів 9 класів:

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Українська мова. Математика. Один із навчальних предметів зі списку: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія, мова національної меншини, мова корінного народу.

Для учнів 11 класів:

Українська мова. Математика. Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мови). Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія. Мова національної меншини чи корінного народу.

Зазначимо, що наказ ще не опубліковано на сайті Верховної Ради, тому він ще не набув чинності. Мову національної меншини або корінного народу можуть складати лише учні шкіл, де ведеться викладання такою мовою, або вона входить в програму навчання. Одинадцятикласники можуть складати дві іноземні мови.

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