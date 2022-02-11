Мешканка Дрогобича отруїлася чадним газом

На Львівщині – нова жертва чадного газу. До лікарні з отруєнням потрапила 31-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.
Випадок стався в понеділок вночі, 10 лютого, орієнтовно о 04:25 год. в Дрогобичі. Тут на першому поверсі триповерхового житлового буднику по вул. Шептицького, 16 чадним газом отруїлась 31-річна місцева жителька.
Її госпіталізували у стані середнього ступеня важкості у Дрогобицьку міську лікарню.
Відомо, що будинок обладнаний ПГ – 4 та газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» вже тимчасово призупинила подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються.
Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.
Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.
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Аліса Белей