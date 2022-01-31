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Італія продовжила заборону в'їзду навіть для вакцинованих українців

Ольга Денисяка

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Італія продовжила заборону на в’їзд для українців до 15 березня. Про це йдеться в Телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься навіть тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, з 16 грудня уряд Італії посилив правила в’їзду в країну через поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Прикордонна служба Італії припинила допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з «необов’язковою» метою.

В’їзд дозволили тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має «усталені відносини» з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо. Втім, навіть ці особи мали пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

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Нагадаємо, ще на початку листопада Рада Європейського союзу вирішила виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей у зв’язку з погіршенням ситуації з Covid-19. Із докладними умовами в’їзду в кожну країну можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

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