«Домівка врятованих тварин» у Львові потребує корму для птахів: як допомогти

Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на корм для хижих птахів та дрібних хижаків львівського притулку «Домівка врятованих тварин», який розташований у парку «Знесіння». Про це у Facebook повідомив зоозахисник, зоолог Орест Залипський.

Орест Залипський розповів, що із кормом в притулку проблеми виникають майже завжди, оскільки його важко дістати та не завжди він в наявності.

«Стараємось не писати про щось погане, але деколи змушені. Закінчився корм для хижих птахів та дрібних хижаків. Зараз потрібно замовити хоч 200 кілограмів. Ціна одного кілограма зросла до 35 гривень, а це 7000 тисяч і плюс доставлення», – написав керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський.

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Тож усіх, кому не байдужа доля птахів, просять долучитися фінансово:

4149 6293 8110 7192 картка Приват банку;

5375414127340015 картка Монобанку.

Додамо, що «Домівка врятованих тварин» розташована на вулиці Олекси Довбуша, 24 у Львові. На територію притулку вхід безплатний.

Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Зараз тут живуть 280 звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотоподібні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво «Домівки врятованих тварин» неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян.

Востаннє керівництво «Домівки врятованих тварин» просило допомоги небайдужих львів’ян восени 2020 року. Тоді притулок опинився на межі закриття через велику фінансову скруту.

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