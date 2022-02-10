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До 2025 року планують прокласти євроколію до Варшави

Анастасія Диняк

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Вже цього року мають розпочати відновлення євроколії зі Львова до Варшави. Проєкт оцінили орієнтовно в 100 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

В облдержадміністрації обговорили можливість модернізації та відновлення колії, яка не експлуатується з 2005 року. Вона пролягатиме через Рава-Руську та завершуватись у Варшаві. У межах проєкту також планують відновити залізничний вокзал у Раві-Руській та площу перед ним.

«Щодо нового проєкту, потрібно буде відремонтувати пасажирську будівлю, платформу –  вартість робіт очікується приблизно 14,7 мільйона гривень, а також колії, переїзди, мости (на загальну суму 31 мільйон гривень). Загальна очікувана вартість капітальних інвестицій – до 83 мільйонів гривень»,  – повідомив виконавчий директор РФ «Львівська залізниця» Юрій Іщук.

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З наступного тижня, 15 лютого, реалізацію проєкту євроколії обговорять з представниками польської залізниці.

Зауважимо, наразі  лише на розробку проєктно-кошторисної документації потрібно 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, ще у 2019 році «Укрзалізниця» анонсувала будівництво євроколії зі Львова до польського кордону. Вона мала б починатися зі станції Скнилів і вести до кордону з Польщею, таким чином можна було б дістатись до Кракова, Праги, Відня.

Загалом про цей проєкт говорять близько десятка років. Три роки тому тодішній очільник «Укрзалізниці» називав його найбільшим інфраструктурним проєктом на заході України та запевняв, що реалізувати його вдасться за рік, тобто до кінця 2020-го. Цього так і не сталось.

Так, зі Скнилова до кордону з Польщею потрібно прокласти понад 70 км колії, розширити майданчик залізничного земляного полотна на 58 км, відреконструювати вісім станцій, модернізувати електропостачання, а також розбудувати саму інфраструктуру станції Скнилів. Для всього цього Україна хотіла отримати польський кредит.

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Фото: ЛОДА

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