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Укрзалізниця анонсувала будівництво євроколії зі Скнилева до кордону з Польщею

Наталя Дуляба

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Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про намір за рік прокласти євроколію зі станції Скнилів до польського кордону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«3,5 години до Кракова. Плюс – зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років десять. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проєкт, який поки був лише на папері, може стати реальним», – написав Євген Кравцов.

За його словами, прокласти євроколію зі Скнилева до кордону з Польщею можна за один рік. Цей проєкт стане найбільшим інфраструктурним проєктом на заході Украіни. При цьому посадовець також пояснив, чому обрали саме цю залзіничну станцію.

«Станція Скнилів розташована у Львові. Відстань від вокзалу – 5,5 км, від Міжнародного аеропорту «Львів» – 3 км, від автостанції – 1 км. Розташування чудове. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня», – зауважив Кравцов.

Новозбудованою колією також планують запустити експрес, який сполучатиме аеропорт та залізничний вокзал Львова зі станцією Скнилів.

Як додали Львівському порталу у пресслужбі «Укрзалізниці», загалом зі Скнилева до кордону потрібно прокласти більше 70 км колії, розширити майданчик землеполотна на 58 км, відреконструювати вісім станцій, модернізувати електропостачання, а також розбудувати саму інфраструктуру станції Скнилів.

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