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Для будівництва євроколії зі Львова до кордону можуть залучити польський кредит, – міністр інфраструктури

Вероніка Рой

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклів повідомив, що для будівництва зі Скнилова до польського кордону можуть залучити кредит з польської сторони. Про це він сказав в інтерв’ю ЦТС.

 

«Проєкт євроколії реальний, він цікавий. Ми хочемо розвивати мультимодальні в цьому переході. Потенційно, можемо навіть говорити про те, щоб це був якийсь доступний кредитний ресурс з польської сторони, так як вони в ньому теж зацікавлені Можна буде зробити вантажоперевезення –відразу «перекидати» на євроколію і їхати хоч до Іспанії. Таким чином зможемо розширити географію логістики через залізницю», – сказав Владислав Криклій.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця анонсувала будівництво євроколії зі Скнилева до кордону з Польщею.

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