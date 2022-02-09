Папа Римський каже, що війна в Україні буде «безумством»

Папа Римський Франциск вважає, що війна в Україні буде «безумством», тож висловив надію, що напруженість між Києвом та Москвою можна подолати через багатосторонній діалог. Про це пише Vatican news.

Під час аудієнції з паломниками 9 лютого Папа Франциск подякував усім, хто 26 січня долучився до світового дня молитви за мир в Україні. На думку понтифіка, війна є «безумством», тож він висловив сподівання, що її вдасться уникнути завдяки дипломатичним зусиллям.

«Хочу подякувати всім людям і спільнотам, які 26 січня єдналися в молитві за мир в Україні. Не переставаймо випрошувати у Бога миру, аби напруження та загроза війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб до цього змогли причинитися також і переговори у Нормандському форматі. Не забуваймо: війна – це безумство!» – наголосив Святіший Отець.

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Зазначимо, що на заклик Папи про молитву відгукнулась Українська греко-католицька церква, яка протягом 26 січня поєднала у молитві Київ, Мельбурн, Львів, Париж, Філадельфію, Івано-Франківськ, Рим, Зарваницю, Перемишль, Краматорськ, Вінніпег, Лондон.

Завершився молитовний марафон традиційною молитвою на вервиці під проводом Блаженнішого Святослава та духовним гімном України «Боже великий, єдиний».

Як писав Львівський портал, Папа Римський Франциск вже висловлював стурбованість з приводу напруженості в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів.

Додамо, що наприкінці 2021 року глава УГКЦ Блаженніший Святослав анонсував приїзд Папи Римського в Україну. Навіть приблизної дати він не називав, проте на той час було відомо, що візит планували «найближчим часом».

Про ймовірний приїзд Папи Франциска до України у 2022 році говорив і митрополит Львівської римо-католицької церкви Мєчислав Мокшицький.

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Фото: Vatican news