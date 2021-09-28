Папа Римський може відвідати Україну наступного року

Наступного року, ймовірно, до України приїде Папа Римський Франциск. Проте точна дата візиту поки що невідома. Про це в інтерв’ю виданню ekai.pl розповів митрополит Львівської римо-католицької церкви Мєчислав Мокшицький.

«Я дізнався, що Святий Отець планує такий візит наступного року», – сказав Мєчислав Мокшицький.

Митрополит також згадав про відзначення приїзду папи Римського Івана Павла ІІ.

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«Ми вдячні Богу, тому що цього року ми змогли відзначити 30-ту річницю оновлення структур Римо -Католицької Церкви Святим Отцем Іваном Павлом ІІ, а також за його паломництво до нашої країни: Львів та Київ 20 років тому», – зауважив Мєчислав Мокшицький.

Як відомо, ще у червні 2001 року до України приїжджав Папа Римський Іван Павло ІІ, аби підтримати католиків у їхній вірі і допомогти в налагодженні дружніх відносини між конфесіями в державі. Тоді понтифік відвідав Київ та Львів.

З нагоди двадцятої річниці приїзду папи Римського Івана Павла ІІ у Львові цьогоріч у червні відбулася низка заходів.

Зокрема, в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові виставили ікону та мощі Понтифіка. Також урочисто відкрили проспект святого Папи Івана Павла ІІ. Крім цього на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові відбулася святкова Архиєрейська Літургія, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Ця літургія зібрала тисячі львів’ян.

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