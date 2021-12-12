Папа Римський закликав до «серйозного міжнародного діалогу» щодо України

Під час літургії у неділю, 12 грудня, Папа Франциск закликав міжнародну спільноту до «серйозного діалогу» щодо України, а при врегулюванні «напруженості» відмовитись від зброї. Про це пише Vatican news.

Після читання молитви «Ангел Господній» Папа Римський звернувся із окремим посланням до українців, згадавши ймовірне вторгнення Росії. На думку понтифіка, міжнародній спільності потрібно зробити все, аби владнати «напруженість» довкола України мирним шляхом.

«Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї. Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!», – сказав Папа Франциск.

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Нагадаємо, нещодавно глава УГКЦ Блаженніший Святослав анонсував приїзд Папи Римського в Україну. Навіть приблизної дати він не називав, проте відомо, що візит планують «найближчим часом».

Про ймовірний приїзд Папи Франциска до України у 2022 році говорив і митрополит Львівської римо-католицької церкви Мєчислав Мокшицький. Втім про дату візиту тоді теж не йшлося.

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