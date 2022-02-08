Торік 90 нардепів-мільйонерів орендували житло за бюджетні гроші

Упродовж 2021 року 90 народних депутатів-мільйонерів орендували житло або винаймали готельні номери за гроші з бюджету. Про це Львівському порталу повідомили в Комітеті виборців України.

В середньому мова йде про 20 тис. грн щомісячно, які виділялися народним депутатам із Державного бюджету України. Серед 90 депутатів-мільйонерів, які скористалися правом на отримання бюджетних коштів, 65 – члени фракції «Слуга Народу». Серед них є низка депутатів-мультимільйонерів.

ТОП найбагатших орендарів житла:

позафракційний Олег Воронько (задекларував 129 млн грн),

позафракційний Євген Яковенко (54 млн грн),

позафракційний Муса Магомедов (39 млн грн),

позафракційний Сергій Магера (25 млн грн),

фракція «Слуга Народу»Остап Шипайло (задекларував 22 млн грн),

«Слуга Народу» Олександр Трухін, який став фігурантом скандальної ДТП, (задекларував 20 млн грн),

член групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський (19 млн грн),

представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 млн грн),

член фракції «Батьківщина» Олег Мейдич (14 млн грн).

Окрім того, отримували бюджетну компенсацію такі члени «Слуги Народу», які задекларували 8-11 млн грн: Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко.

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«70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону «Про статус народного депутата України» у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера.

Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, апарат Верховної Ради України щомісячно видає кошти, які компенсовують вартість оренди.

Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, розташоване на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

Як повідомляв Львівський портал станом на червень 2021 року бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера отримували 147 народних депутатів. При цьому 81 із них був мільйонером

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