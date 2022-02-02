Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє поліцейським хабар, щоб уникнути вдповідальнсоті за ДТП, і обіцяє «поговорити» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Після публікації відео Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а Офіс генпрокурора доручив НАБУ відкрити кримінальну справу.

На відео, яке опубілкувало видання Українська правда, Олександр Трухін заявляє, що не був за кермом авто, яке потрапило в ДТП, та каже правоохоронцям, що сидів позаду. Окрім того депутат намагався залишити місце аварії.

Зокрема, на записах є розмова між правоохоронцями, один із яких скаржиться, що депутат може піти. Інший поліцейських помітив стан алкогольного сп’яніння у фігурантів аварії.

Депутат заявив поліції, що йому потрібно потрапити на урочисте засідання Верховної Ради та питає, чи може він «тихенько піти».

Поліцейські відповідають, що він не може залишити місце ДТП, оскільки є свідки, що саме він був за кермом. На це депутат знову заперечує та звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Згодом Трухін таки пішов до лісу, але поліцейський пішов за ним. Там депутат знову просив його відпустити, а також принести сумку, у якій «є 150 тисяч». За словами поліцейського, гроші нардеп пропонував правоохоронцям та учасникам ДТП.

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, на що «Слуга народу» порадив «нє ісполнять».





Що це за аварія?

Аварія сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Видання ІА «Центр новин» з посиланням на очевидців повідомляло, що Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників автотрощі не називали. Внаслідок ДТП були травмовані шестеро людей, серед яких – двоє дітей.

Новину про ДТП одразу опублікували близько тридцяти українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без поясненя почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося.

За даними журналістів, за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, в залежності від авторитетності видання.

Що кажуть в МВС, ДБР та Офісі генпрокурора

Після публікації відео Міністерство внутрішніх справ заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські виконали свої обов’язки з документування ДТП, а далі справу розслідує Державне бюро розслідувань.

«Всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП належать до повноважень ДБР», – йдеться в повідомленні МВС.

Своє чергою Державне бюро розслідувань теж відреагувало на відео та ствердужє, що не мало у своєму розпорядженні відеозапису щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського.

«Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам… ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату», – прокоментували в бюро.

Відео витребують у законному порядку, дослідять та надуть «юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому».

Крім того, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що дала доручення Національному антикорупційному бюро зареєструвати кримінальне провадження. За якою статею відкриють кримінальне провадження, наразі ще не відомо.

«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», – повідомила генпрокурора.

«Слуги народу» виключили Трухіна з партії

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Рішення прийняла голова партії Олена Шуляк. Виключення також означатиме припинення повноважень Трухіна як голови Полтавської обласної організації партії.

Партія також закликала фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення.

Напередодні голова фракції Давид Арахамія заявив, що Трухін має самостійно покинути фракцію у ВР, інакше його буде виключено.

«Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має вибирати самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зі кворумом і проведенням результативного голосування», – йдеться в повідомленні Арахімії.

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