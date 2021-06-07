67 мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти

Орендує житло за кошти держбюджету 81 депутат-мільйонер Верховної Ради. При цьому 67 із них – представники «Слуги народу». Про це Львівському порталу повідомили у Комітеті виборців України.

Загалом бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера отримують 147 народних депутатів. При цьому 81 із них має на своїх рахунках більше 1 млн грн.

Серед депутатів-мільйонерів, які все одно орендують житло за гроші з держбюджету, найбільше є представників фракції «Слуга Народу» – 67 осіб. Решта – депутати інших політичних сил: четверо нардепів входять до складу груп «За майбутнє» та «Довіра», двоє – позафракційні, двоє – члени ЄС, один – «Батьківщини», один – «Опозиційної платформа За життя».

Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти на оренду житла, опинились:

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Олег Воронько, «Слуга Народу», задекларував 129 млн грн;

Сергій Магера, позафракційний – 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, «Слуга Народу» – 22,5 млн грн;

Олександр Трухін, «Слуга Народу» – 20,9 млн грн;

Анатолій Урбанський, «За майбутнє» – 19,8 млн грн;

Олександр Пономарьов, ОПЗЖ – 19,3 млн грн;

Олег Мейдич, «Батьківщина» – 14 млн грн;

Валерій Лунченко, «Довіра» – 12,8 млн грн;

Степан Чернявський, «Слуга Народу» – 11,5 млн грн;

Павло Павліш, «Слуга Народу» – 10,8 млн грн.

В Комітеті виборців кажуть, що нардепи щомісяця в середньому отримують із держбюджету по 20 тисяч грн для винайму житла.

«Верховній Раді варто відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла. Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могла б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири в Києві без допомоги коштів платників податків. Законодавчі норми щодо компенсації депутатам коштів на винайм житла є пережитком минулого, від якого варто відмовитися», – прокоментував голова Комітету виборців Олексій Кошель.

Зазначимо, що відповідно до ч.1 ст.35 Закону «Про статус народного депутата України» у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера.

Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, апарат Верховної Ради України щомісячно видає кошти, які компенсовують вартість оренди.

Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у Києві і місце їхнього проживання відповідно до його реєстрації знаходиться на відстані понад 30 км від меж столиці.

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