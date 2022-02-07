Львів’янка виготовляє Стрітенські свічки для порятунку хворих чоловіка і доньки

У Львові Ольга Матвіїшин виготовляє та декорує свічки, щоб оплатити лікування донечці та чоловіку. Донечка Софійка має СМА, а чоловік бореться з онкологією. Про це йдеться у Facebook загромадження Сестер Місіонерок.

У донечки Ольга Матвіїшин виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати. Крім того, чоловік львів’янки хворий на рак. Тому, аби зібрати гроші на лікування рідних, жінка виготовляє та продає свічки.

«Багато з вас вже у пошуках Стрітенської свічки. Цього року ми не маємо змоги їх виготовляти, але знаємо людину, яка робить ще кращі та потребує фінансової підтримки більше, аніж ми. Пані Ольга виготовляє та декорує свічки, щоб оплатити лікування донечці та чоловіку. Донечка Софійка має СМА, а чоловік бореться з онкологією», – йдеться у повідомленні.

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Якщо бажаєте придбати свічку та тим самим підтримати рідних Ольги Матвіїшин, то пишіть їй на сторінку у Facebook. Для тих, хто бажає підтримати сім’ю фінансово: 4149499388226316 Матвіїшин Ольга Ігорівна.

Довідка. Спінальна м’язова атрофія (СМА) – рідкісна генетична хвороба, яка руйнує рухові нейрони спинного мозку, спричиняє атрофію м’язів і може бути смертельною. Щоб врятувати життя людині з СМА, необхідно зробити їй одноразовий укол препаратом Zolgensma вартістю понад 2 млн доларів.

Як писав Львівський портал, торік в маленької львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію. Врятувати дитину могла лише ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma. Цей укол вважається найдорожчим у світі, оскільки коштує близько 50 мільйонів гривень.

На рятівний укол для дівчинки збирали кошти усім містом. До порятунку долучалися благодійники, компанії, депутати та мешканці Львова. Відтак на початку листопада була вдалося зібрати необхідні 50 мільйонів гривень.

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