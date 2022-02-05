Водіям нагадують про заборону російської музики в транспорті Львівщини

В громадському транспорті Львівщини заборонено вмикати музику російських артистів. Мешканців області закликають повідомляти про російськомовні пісні в маршрутках за номером 112. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Згідно з мораторієм на публічне використання російськомовного культурного продукту, на території Львівщини діють обмеження щодо публічного використання музики та відео російських артистів в громадському транспорті.

Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації надіслано листи керівникам автотранспортних підприємств Львівщини з проханням не допускати публічного використання аудіовізуальних творів російських артистів в транспорті.

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Водночас мешканців Львівщини закликають: в разі виявлення випадків використання російськомовного культурного продукту в громадському транспорті, одразу повідомляйте про це на телефон «Гарячої лінії області» за номерами «112».

Як повідомляв Львівський портал, у 2018 році депутати ЛОР заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту. Власне, у прийнятому рішенні мова йшла про впровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України.

Згодом посол Канади в Україні Роман Ващук назвав це рішення Львівської облради дискримінаційним.

У січні 2019 року Львівський окружний адмінсуд скасував рішення Львівської облради щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

У травні цього року Львівська обласна рада прийняла рішення звернутися до Вищої ради правосуддя щодо некомпетентності суддів першої та другої інстанції у визнанні нечинним рішення «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області». Скасування мораторію на російськомовний продукт, на переконання облради, створює підґрунтя для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, загрожує захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та не дозволяє подолати наслідки тривалої мовної русифікації населення.

15 серпня цього року Верховний Суд визнав законним мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на Львівщині.

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