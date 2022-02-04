ОСТАННІ НОВИНИ

Скільки нетверезих водіїв спіймали від початку року на Львівщини

Анастасія Диняк

|

На Львівщині за місяць відбулося 20 ДТП за участю п’яних водіїв. Від початку року правоохоронці  склали понад пів тисячі протоколів за нетверезе водіння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними поліції, трохи більше, як за місяць, поліцейським вдалося впіймати 559 осіб, які кермували автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Лише протягом січня відбулося 20 ДТП за участю нетверезих водіїв.

Зауважимо, що минулого року набув чинності новий закон, який передбачає збільшення штрафу за нетверезе водіння.

За перше правопорушення доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу та на рік позбутися права кермувати. При повторному за рік порушенні сума штрафу становить 34 тисячі гривень, позбавлення прав на 3 роки та з можливим оплатним вилученням автомобіля. Третє протягом року порушення коштуватиме 51 тисячу гривень. Також водія позбавлять прав на 10 років та конфіскують транспортний засіб.

Реклама партнерів

Якщо з вини п’яного водія загинула чи отримала тяжкі тілесні ушкодження людина, то йому загрожує до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, у неділю, 23 січня, у селі Ямпіль п’яний водій збив пішохода та втік із місця події. Поліцейські розшукали керманича, ним виявився 18-річний мешканець Стрия. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також у вівторок вранці, 11 січня, нетверезий водій, який позбавлений посвідчення водія, в’їхав у будинок на вулиці Пасічній у Львові. Чоловіка оштрафували на понад 20 тисяч гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів