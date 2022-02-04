Скільки нетверезих водіїв спіймали від початку року на Львівщини

На Львівщині за місяць відбулося 20 ДТП за участю п’яних водіїв. Від початку року правоохоронці склали понад пів тисячі протоколів за нетверезе водіння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними поліції, трохи більше, як за місяць, поліцейським вдалося впіймати 559 осіб, які кермували автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Лише протягом січня відбулося 20 ДТП за участю нетверезих водіїв.

Зауважимо, що минулого року набув чинності новий закон, який передбачає збільшення штрафу за нетверезе водіння.

За перше правопорушення доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу та на рік позбутися права кермувати. При повторному за рік порушенні сума штрафу становить 34 тисячі гривень, позбавлення прав на 3 роки та з можливим оплатним вилученням автомобіля. Третє протягом року порушення коштуватиме 51 тисячу гривень. Також водія позбавлять прав на 10 років та конфіскують транспортний засіб.

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Якщо з вини п’яного водія загинула чи отримала тяжкі тілесні ушкодження людина, то йому загрожує до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, у неділю, 23 січня, у селі Ямпіль п’яний водій збив пішохода та втік із місця події. Поліцейські розшукали керманича, ним виявився 18-річний мешканець Стрия. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також у вівторок вранці, 11 січня, нетверезий водій, який позбавлений посвідчення водія, в’їхав у будинок на вулиці Пасічній у Львові. Чоловіка оштрафували на понад 20 тисяч гривень.

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