П’яний львів’янин без прав в’їхав у будинок на Пасічній

У вівторок вранці, 11 січня, нетверезий водій, який позбавлений посвідчення водія, в’їхав у будинок на вулиці Пасічній у Львові. Чоловіка оштрафували на понад 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Близько 05:00 год. патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Пасічній у Львові. Поліцейських повідомили, що водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в’їхав у будинок.

Екіпаж, приїхавши на місце події, знайшов у дворі водія із розбитою бровою. Саме на нього вказав і очевидець події. Чоловік заперечував свою причетність до згаданого авто.

Реклама партнерів

«Оскільки було достатньо підстав вважати, що саме цей чоловік вчинив цю аварію, поліцейські провели поверхневу перевірку. У 46-річного львів’янина виявили свідоцтво про реєстрацію цього транспортного засобу. У керманича виявили ознаки алкосп’яніння, однак від перевірки він відмовився. Поліцейські встановили, що цей громадянин вже позбавлений у 2020 році посвідчення водія на 3 роки», – йдеться у повідомленні.

На львів’янина склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Окрім того, він отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф — 20 400 гривень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook