Неподалік Львова п'яний 18-річний водій збив пішохода та втік

У неділю, 23 січня, у селі Ямпіль п’яний водій збив пішохода та втік із місця події. Поліцейські розшукали керманича, ним виявився 18-річний мешканець Стрия. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

ДТП трапилась близько опівночі 23 січня. У поліцію повідомили, що у с. Ямпіль водій збив пішохода та втік із місця події втік. Потерпілим виявився 20-річний львів’янин, його госпіталізували в лікарню із травмами.

Правоохоронці за допомогою камер встановили, що власником автомобіля Kia Sorento виявився 44-річний мешканець Стрия.

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«Патрульні негайно поїхали за адресою реєстрації. Чоловік розповів, що автомобіль у користуванні 18-річного сина і він не відповідає на телефонні дзвінки. Батько повідомив, що знає де він може перебувати», – йдеться у повідомленні.

Згаданий автомобіль з ознаками ДТП знайшли у сусідньому селі, неподалік приватного будинку. Хлопець уже спав у будинку. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він не заперечує свою вину.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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