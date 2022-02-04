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Львівський аграрний університет скидає нечистоти у річку

Анастасія Диняк

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У Дублянах Львівський національний аграрний університет скидав наднормові нечистоти в річку, що призвело до її забруднення. Збитки перевищили 1.3 мільйона гривень. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України на своїй сторінці у Facebook.

Так, навчальний заклад перевищував встановлені гранично-допустимі норми викидів, що призвело до забруднення притоку річки Яричівка в Дублянах. В інспекції зафіксували порушення, тепер університет має виправити їх та сплатити 1 386 199 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно комунальне підприємство «Стрийводоканал» оштрафували за скидання відходів у річку. Підприємство повинне заплатити  967 тисяч гривень.

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Як повідомляв Львівський портал, Львівщина зайняла 21 місце з 24 серед усіх регіонів України за кількістю екологічних проблем. Область набрала лише 2,36 бала.

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Фото: Державна екологічна інспекція

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