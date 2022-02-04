Чадним газом у Львові отруїлись двоє людей

Двоє людей отруїлися чадним газом у квартирі на вул. Єфремова у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у четвер, 3 лютого, в одній з квартир будинку на вул. Єфремова, 34, що у Франківському районі Львова. Тут чадним газом отруїлися двоє людей. Вік та інші деталі про них поки не відомі.

Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Наразі всі деталі встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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