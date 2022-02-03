У львівських цукерках виявили високий вміст трансжирів: чому це небезпечно

У цукерках львівського виробника «Августіно» виявили перевищення трансжирів. Мешканців області закликають не купувати ці солодощі, оскільки трансжири є небезпечними для здоров’я та можуть викликати низку захворювань. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспожислужбі Львівської області.

Мова йде про солодощі львівського виробника ТОВ «Августіно». В них перевищує вміст трансжирних кислот. Перевищення допустимої норми компоненту зафіксували у Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) ще 24 січня.

Відомо, що цукерки експортували з України до Литви.

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Оператори ринку зобов’язані негайно вилучити з продажу партію турецьких фісташок. Водночас споживачів, які побачать небезпечну продукцію, просять повідомляти за телефоном: (032) 252-69-29 або звертатись до територіальних управлінь і відділів обласної Держпродспоживслужби.

Чим небезпечні трансжири

Трансжири найчастіше містяться в кондитерських виробах, випічці, маргаринах, напівфабрикатах, снеках. Через них продукти мають триваліший термін зберігання і насичений смак.

Доведено, що споживання трансжирів призводить до збільшення числа серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та розладу імунної системи. Також трансжири відіграють роль у розвитку таких захворювань, як інсульти, атеросклероз, хвороба Альцгеймера, нейродегенеративні захворювання, жирова дистрофія печінки.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку пів мільйона людей у світі помирають внаслідок серцево-судинних хвороб, які розвинулися через надмірне споживання трансжирів.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно мешканців Львівщини закликали не купувати йогурти італійського виробника Granarolo, оскільки в них виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

Також небезпечними виявились смажені фісташки, які на Львівщину привезли з Туреччини. В них знайшли небезпечний канцероген.

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