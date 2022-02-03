ОСТАННІ НОВИНИ

У львівських цукерках виявили високий вміст трансжирів: чому це небезпечно

Ольга Денисяка

|

У цукерках львівського виробника «Августіно» виявили перевищення трансжирів. Мешканців області закликають не купувати ці солодощі, оскільки трансжири є небезпечними для здоров’я та можуть викликати низку захворювань. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспожислужбі Львівської області.

Мова йде про солодощі львівського виробника ТОВ «Августіно». В них перевищує вміст трансжирних кислот. Перевищення допустимої норми компоненту зафіксували у Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) ще 24 січня.

Відомо, що цукерки експортували з України до Литви.

Реклама партнерів

Оператори ринку зобов’язані негайно вилучити з продажу партію турецьких фісташок. Водночас споживачів, які побачать небезпечну продукцію, просять повідомляти за телефоном: (032) 252-69-29 або звертатись до територіальних управлінь і відділів обласної Держпродспоживслужби.

Чим небезпечні трансжири

Трансжири найчастіше містяться в кондитерських виробах, випічці, маргаринах, напівфабрикатах, снеках. Через них продукти мають триваліший термін зберігання і насичений смак.

Доведено, що споживання трансжирів призводить до збільшення числа серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та розладу імунної системи. Також трансжири відіграють роль у розвитку таких захворювань, як інсульти, атеросклероз, хвороба Альцгеймера, нейродегенеративні захворювання, жирова дистрофія печінки.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку пів мільйона людей у світі помирають внаслідок серцево-судинних хвороб, які розвинулися через надмірне споживання трансжирів.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно мешканців Львівщини закликали не купувати йогурти італійського виробника Granarolo, оскільки в них виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

Також небезпечними виявились смажені фісташки, які на Львівщину привезли з Туреччини. В них знайшли небезпечний канцероген.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів