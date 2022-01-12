На Львівщину завезли турецькі фісташки з канцерогенами

З Туреччини на Львівщину привезли смажені фісташки з небезпечним канцерогеном, що може викликати рак. Про це Львівському порталу повідомили в Держпродспоживслужби Львівщини.

У фісташках, які продають на вагу, виявили афлатоксини групи В. Вміст небезпечної речовини перевищує норму – 15,7 мікрограма на кілограм. Перевищення допустимої норми такого компоненту зафіксували у Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) ще 23 грудня.

Виробником продукту є турцецька фірма Alagozler. Місцем поставки є Київ – ТОВ «Океан компані трейд».

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Оператори ринку зобов’язані негайно вилучити з продажу партію турецьких фісташок. Водночас споживачів, які побачать небезпечну продукцію, просять повідомляти за телефоном: (032) 252-69-29 або звертатись до територіальних управлінь і відділів обласної Держпродспоживслужби.

Зазначимо, що афлатоксини – це продукти життєдіяльності грибів роду Aspergillus. Найнебезпечнішим і поширеним афлатоксином є афлатоксин B1, який є отрутою і вражає в першу чергу печінку.

Афлатоксини викликають рак печінки і легенів, набряк легенів, зниження ваги, конверсію корму, знижує захисні функції організму. При попаданні афлатоксинов в високих дозах в організм смерть настає протягом декількох діб через необоротних уражень печінки.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно мешканців Львівщини закликали не купувати йогурти італійського виробника Granarolo, оскільки в них виявили перевищення одного зі стабілізаторів.

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