У Львові засудили працівницю пошти за зберігання наркотиків на роботі

У Львові на 6 років помістили за ґрати працівницю пошти, яка зберігала на роботі наркотики з метою збуту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

За даними слідства, 58-річна львів’янка купувала наркотики для подальшого продажу. Відомо, що жінка працювала за попередньою змовою, але інших причетних не встановили.

У відділенні пошти жінка зберігала канабіс та метадон. Правоохоронці вилучили понад 150 грамів наркотиків.

Суд визнав львів’янку винною у зберіганні та збуті наркотиків, за попередньою змовою (ч.2 ст. 307 ККУ). Жінку засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Нагадаємо, у Львові судитимуть 23-річного львів’янина за продаж канабісу. Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нещодавно на Львівщині затримали чотирьох чоловіків, які виготовляли та продавали амфетамін. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років за ґратами та повна конфіскація майна.

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