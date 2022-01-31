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Судитимуть 23-річного львів'янина за продаж канабісу

Аліса Белей

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У Львові правоохоронці взяли під варту 23-річного львів’янина, якого підозрюють у розповсюдженні канабісу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції зазначають, що правоохоронці провели слідство та 28 січня затримали чоловіка під час збуту «подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, схожої на наркотичну».

Як надалі встановили експерти поліції, вилучена речовина – це канабіс.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналог) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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