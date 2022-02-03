Як виглядає бомбосховище часів Другої світової у центрі Львова

У центрі Львова, навпроти облради, розміщене бомбосховище, яке створили ще у часи Другої світової війни. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Такі ж бомбосховища були розміщені по всьому Львову. Те, що на Підвальній – не маленьке. Воно простягається від вулиці Руської аж до спини пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Вхід у підземелля кілька десятиліть був закритий бетонними плитами. І тільки 2021-го львівським дослідникам із команди Explorer Lviv вдалося потрапити всередину і зробити ці унікальні фото.

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До речі, бомбосховище непогано збереглося: там досі є дерев’яні лавки, ізолятори на стінах, немає слідів грибку.

Нагадаємо, у Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Тому було створено інтерактивну карту місць для укриття містян. Наразі львів’яни забезпечені найпростішими укриттями на 197%.

Як писав Львівський портал, начальник відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій управління цивільного захисту Львівської ОДА Володимир Кравцов відповів на найпоширеніші запитання щодо першочергових дій при надзвичайних ситуаціях.

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Фото: Андрій Риштун