У котельні на Львівщині чадним газом отруїлись двоє людей

На Львівщині – нові жертви чадного газу. Цього разу отруїлись двоє працівників котельні при дитсадку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок, 1 лютого, у селі Погірці, що входить до складу Рудківської громади. Тут у котельні дитсадка «Журавлик» отруїлися чадним газом двоє людей. Їхні особи не уточняють. Найімовірніше, йдеться про працівників котельні.

Відомо, що котельня знаходиться в окремій будівлі, а сам садочок перебуває на карантині. Для опалення освітнього закладу використовують газові котли. Аварійна бригада «Львівгазу» вже опломбувала їх та призупинила подачу газу.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині від чадного газу постраждали 112 людей. Натомість у 2021-му область побила цей показник лише за чотири місяці.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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