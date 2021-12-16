ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові проводитимуть трансплантантацію кісткового мозку дорослим

Вероніка Рой

|

З 2022 року у Першому територіальному медичному об’єднанні відкриють відділення трансплантантації кісткового мозку на 12 боксів і розпочнуть надавати допомогу українцям з раком крові, лімфомами та імунодефіцитами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. генерального директора ТМО Олег Самчук.

На фото наша майбутня гематолог Соломія Глуховська під час навчання в Черкаському обласному онкодиспансері, де цьогоріч виконали першу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку дорослому. 

15 грудня бюджетним комітетом Верховної Ради була підтримана пропозиція МОЗ виділити Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова майже 30 млн грн у якості субвенції на закупівлю необхідного обладнання для трансплантації кісткового мозку.

«Чому це так важливо для України і Львова? За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Алогенна ТКМ – це пересадка гемопоетичних стовбурових клітин від родинного чи неродинного донора. Люди, які не мають змоги отримати таку допомогу в нашій країні, їдуть за кордон, переважно в Туреччину. Платить здебільшого держава. Цьогоріч це майже півмільярда гривень.  Не фінансувати медицину інших країн, а виконувати ТКМ українцям в Україні – це те, що ми точно можемо зробити. Досвід органної трансплантації доказ тому», – написав Олег Самчук.

Реклама партнерів

Вже у наступному році планують відремонтувати приміщення, спорудити стерильні бокси, закупити обладнання, а також провести навчання фахівців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: Олег Самчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками
Наталя ДУЛЯБА
У Садового зі скандалом дозволили забудувати «Арсен» 12 будинками

На вул. Княгині Ольги, 120, де знаходиться супермаркет «Арсен», збудують масштабний житлово-офісний комплекс. Він склада...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів