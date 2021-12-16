У Львові проводитимуть трансплантантацію кісткового мозку дорослим

З 2022 року у Першому територіальному медичному об’єднанні відкриють відділення трансплантантації кісткового мозку на 12 боксів і розпочнуть надавати допомогу українцям з раком крові, лімфомами та імунодефіцитами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. генерального директора ТМО Олег Самчук.

На фото наша майбутня гематолог Соломія Глуховська під час навчання в Черкаському обласному онкодиспансері, де цьогоріч виконали першу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку дорослому.

15 грудня бюджетним комітетом Верховної Ради була підтримана пропозиція МОЗ виділити Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львова майже 30 млн грн у якості субвенції на закупівлю необхідного обладнання для трансплантації кісткового мозку.

«Чому це так важливо для України і Львова? За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Алогенна ТКМ – це пересадка гемопоетичних стовбурових клітин від родинного чи неродинного донора. Люди, які не мають змоги отримати таку допомогу в нашій країні, їдуть за кордон, переважно в Туреччину. Платить здебільшого держава. Цьогоріч це майже півмільярда гривень. Не фінансувати медицину інших країн, а виконувати ТКМ українцям в Україні – це те, що ми точно можемо зробити. Досвід органної трансплантації доказ тому», – написав Олег Самчук.

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Вже у наступному році планують відремонтувати приміщення, спорудити стерильні бокси, закупити обладнання, а також провести навчання фахівців.

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Фото: Олег Самчук