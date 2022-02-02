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Через спалах Covid ЦНАПи Львова змінили розклад роботи

Анастасія Диняк

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У зв’язку з загостренням ситуації з коронавірусом у Львові змінюють графік роботи Центрів надання адміністративних послуг. Відтепер субота – неприйомний день. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, із посиленням карантину у роботу львівських ЦНАПів внесли певні зміни. Майже усі відділення продовжують роботу згідно з графіком, однак по суботах відвідувачів більше не приймають.

Актуальний графік роботи ЦНАПів із 2 лютого:

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  • понеділок: 09:00 – 18:00;
  • вівторок: 09:00 – 18:00;
  • середа: 09:00 – 20:00;
  • четвер: 09:00 – 18:00;
  • п’ятниця: 09:00 – 16:00;
  • субота: тимчасово робота призупинена;
  • неділя: вихідний.

Зауважимо, ЦНАП на вулиці Т. Шевченка, 374 зачинено на карантин. Прийом відвідувачів планують відновити з 5 лютого.

Також змінено дні прийому у малих громадах. У селах Лисиничі, Зашків, Рясне-Руське послуги можна отримати у вівторок і четвер з 09:00 до 18:00.

Також у Львівській громаді внесли зміни щодо консультацій від представників пенсійного фонду:

  • Винники, вулиця Галицька, 12 (вівторок і четвер з 09:00 до 18:00)
  • Рудне, вулиця Грушевського, 55 (вівторок з 09:00 до 14:00)
  • Брюховичі, вулиця В. Івасюка, 2-А (кожен другий і четвертий четвер місяця з 09:00 до 15:00)
  • Дубляни, вулиця Т. Шевченка, 4 (перша та третя середа місяця з 09:00 до 16:00)

Консультації представників соціального захисту населення відбуватимуться за таким графіком:

  • Винники, вулиця Галицька, 12 (вівторок і четвер з 9:00 до 18:00)
  • Рудне, вулиця Грушевського, 55 (середа – тимчасово призупинено)
  • Рясне-Руське, площа Незалежності, 1 (середа – тимчасово призупинено)
  • Дубляни, вулиця Т. Шевченка, 4 (понеділок – четвер з 09:00 до 18:00)

Консультації представників фонду соціального страхування:

  • Винники, вулиця Галицька, 12 (тимчасово призупинено)
  • Рудне, вулиця Грушевського, 55 (понеділок з 9:00 до 18:00)
  • Львів, вулиця К. Левицького, 67 (вівторок з 9:00 до 18:00)

Нагадаємо, через чергову хвилю коронавірусу прийом та видачу документів у ЦНАПах Львова та його територіальних підрозділах зробили виключно через попередній запис. Записатися можна за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал раніше, віднедавна подати документи у ЦНАПи можна за допомогою додатку «Дія». Це дозволяє більше не ксерити свій паспорт-книжечку чи ID-картку, а користуватися копією цифрового документа.

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Фото: ЛМР

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