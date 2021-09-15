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У ЦНАПах Львова можна подати документи через додаток «Дія»

Аліса Белей

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З вересня у Львівських ЦНАПах використовують технологію Дія.QR. Це дозволяє більше не ксерити свій паспорт-книжечку чи ID-картку, а користуватися копією цифрового документа через застосунок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, тепер можна просто засканувати розміщений QR-код у вашому ЦНАПі на столі адміністратора та поділитися копією цифрового документа через застосунок Дія, щоб отримати необхідні послуги.

Як уточнили в департаменті адміністративних послуг, таким цифровим способом людина підтвердить свою особу і зможете замовляти або отримувати результати послуг у ЦНАП.

Довідка. Документи в застосунку «Дія» – це цифрові аналоги паперових документів. Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи, тому й називаються цифровими.

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Відповідно, копії цифрових документів – це підписані та зашифровані файли у форматі pdf з даними користувача, які формуються з даних державних реєстрів та надсилаються через застосунок «Дія».

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