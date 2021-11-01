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«Червона» зона у Львові: як працюють ЦНАПи

Наталя Дуляба

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У зв’язку з посиленням карантину адмінпослуги у львівських ЦНАПах можна отримати лише за попереднім записом, всі звернення можна подавати дистанційно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, через перехід Львівщини до «червоної» найсуворішої карантинної зони прийом та видача документів на отримання адмінпослуг у ЦНАПах Львова та його територіальних підрозділах тепер відбувається виключно через попередній запис.

Без попереднього запису прийом та видача документів можлива у ЦНАПах у Зашкові, Лисиничах та Рясне-Руській. При цьому відвідувачі зобов’язані дотримуватися всіх карантинних норм та дистанції.

Звернення від фізичних та юридичних осіб подаються через дистанційні ресурси (пошта, Інтернет), а запис на прийом до посадовців Львівської міської ради здійснюється лише дистанційно через сайт або службу підтримки ЦНАП за телефоном 297-57-95.

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Подати документи та отримати консультацію від представників пенсійного фонду, соціального страхування та соцзахисту можна тільки через попередній запис.

Консультації з питань отримання адміністративних послуг, роботи ЦНАПів відбуваються через службу підтримки.

Консультації посадовців Львівської міськради, в тому числі адміністраторів ЦНАПів, здійснюються у рубриці «Щотижневі консультації».

У кожному ЦНАПі одночасно перебувати можуть лише стільки відвідувачів, скільки вказано на інформаційному повідомленні на вході. Відповідний розрахунок залежить від площі приміщення. Всередині всі працівники та відвідувачі зобов’язані перебувати у масці та дотримуватись соціальної дистанції.

Також двічі ЦНАПи тимчасово призупинятимуть роботу через наскрізне провітрювання приміщення (12:00-12:30 та 15:00-15:30). У цей час також будуть дезінфікувати робочі поверхні.

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