В Україні виявили 30 тисяч випадків Covid за добу

Станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових хворих на коронавірс. При цьому 8 835 людей одужали та 192 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, за добу захворіли 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2363;

Вінницька область – 1654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1418;

Донецька область – 1167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1441;

Сумська область – 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1070;

Черкаська область – 1029;

Чернівецька область – 1010;

Чернігівська область – 892.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Реклама партнерів

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи; одужало – 3 631 580 осіб; летальних випадків – 100 395; проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 1 лютого, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки та 16 – до помаранчевого.

На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.