В Україні виявили 30 тисяч випадків Covid за добу

Станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових хворих на коронавірс. При цьому 8 835 людей одужали та 192 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, за добу захворіли 4 056 дітей та 337 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2363;
- Вінницька область – 1654;
- Волинська область – 628;
- Дніпропетровська область – 1418;
- Донецька область – 1167;
- Житомирська область – 533;
- Закарпатська область – 787;
- Запорізька область – 835;
- Івано-Франківська область – 907;
- Київська область – 1174;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 3411;
- Миколаївська область – 802;
- Одеська область – 2471;
- Полтавська область – 995;
- Рівненська область – 1441;
- Сумська область – 1308;
- Тернопільська область – 1441;
- Харківська область – 1977;
- Херсонська область – 441;
- Хмельницька область – 1070;
- Черкаська область – 1029;
- Чернівецька область – 1010;
- Чернігівська область – 892.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи; одужало – 3 631 580 осіб; летальних випадків – 100 395; проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 1 лютого, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки та 16 – до помаранчевого.
На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Ольга Денисяка