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В Україні виявили 30 тисяч випадків Covid за добу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 1 лютого в Україні виявили 30 768 нових хворих на коронавірс. При цьому 8 835 людей одужали та 192 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, за добу захворіли 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2363;
  • Вінницька область – 1654;
  • Волинська область – 628;
  • Дніпропетровська область – 1418;
  • Донецька область – 1167;
  • Житомирська область – 533;
  • Закарпатська область – 787;
  • Запорізька область – 835;
  • Івано-Франківська область – 907;
  • Київська область – 1174;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 3411;
  • Миколаївська область – 802;
  • Одеська область – 2471;
  • Полтавська область – 995;
  • Рівненська область – 1441;
  • Сумська область – 1308;
  • Тернопільська область – 1441;
  • Харківська область – 1977;
  • Херсонська область – 441;
  • Хмельницька область – 1070;
  • Черкаська область – 1029;
  • Чернівецька область – 1010;
  • Чернігівська область – 892.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 095 263 особи;  одужало –  3 631 580 осіб; летальних випадків – 100 395; проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 1 лютого, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки та 16 – до помаранчевого.

На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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