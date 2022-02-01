В центрі Львова знову виселяють історичну аптеку

Історична аптека, що працювала на площі Міцкевича, 8, вирішила переїхати. Причиною цьому знову стала завищена оренда, яку висунув власник приміщення – НАК «Надра України». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

З 1 січня НАК «Надра України» суттєво підняла вартість оренди існуючій аптеці, тож вона вирішила з’їхати з будинку Шпрехера.

Зауважимо, що на першому поверсі в будинку на площі Міцкевича, 8 історично знаходилась аптека. Першу з них, «Аптеку на Марійській площі», відкрили ще у 1920 році. Згодом у цьому приміщенні функціонували різні аптечні заклади. Остання, мережа D.S., перебралась сюди майже три роки тому, коли з’їхала відома з радянських часів гомеопатична аптека.

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Тоді у 2019-му НАК «Надра України» також підняли вартість оренди і попередня аптека змушена була звільнити приміщення. Цим перейнялись у мерії Львова, адже хотіли зберегти історичний профіль об’єкта і навіть вступили в перемовини між обома сторонами. Зрештою, гомеопатична аптека таки з’їхала, а на її місце прийшов заклад мережі D.S. Новий орендар навів лад у приміщенні та відреставрував автентичні меблі.

Зараз у Ратуші знову наголошують на важливості збереження профілю аптеки у будинку Шпрехера, тож збираються втрутитися і взяти ситуацію під свій контроль.

«Ми вже розпочали перемовини з НАК «Надра України», аби там і надалі залишалась аптека. Зважаючи на значний громадський інтерес, вважаємо, що там має відбутись публічний відкритий конкурс з чіткими умовами оренди для потенційного нового оператора аптеки», – наголосив Андрій Москаленко.

Про закриття і виїзд із приміщення на площі Міцкевича, 8 же офіційно заявили у мережі D.S.

«На жаль, змушені повідомити, що незабаром вона припинить функціонувати як один із закладів нашої мережі. Це зумовлено надто високою орендною платою, яку оголосив орендодавець із початком 2022 року… Попри наші спроби повернути аптеці колишній авторитет 2020-2021 роки внесли свої корективи. Спалах коронавірусу призвів до різкого зменшення трафіку в центрі Львова. Не посприяли активному відвідуванню аптеки й тривалі будівельно-ремонтні роботи у сусідніх приміщеннях на проспекті Свободи та на площі Міцкевича, що тривають і зараз. Упродовж трьох років наша компанія дотувала функціонування цього аптечного закладу, оскільки його операційні доходи не покривали витрат на утримання… Сподіваємося, що зусилля, які ми докладали для збереження аптеки «На Марійській площі», не були даремними. Ми залишаємо повністю збережене і відреставроване приміщення включно зі старовинними меблями», – йдеться у заяві, розміщеній на сайті аптечної мережі.

Довідково: «Аптеку на Марійській площі» у будинку на сучасній площі Міцкевича, 8 відкрив фармацевт Стефан Штенцель у 1920 році.

Приміщення закладу вирізнялося своєю автентичністю. Особливої парадності інтер’єру надали касетна стеля, люстри з бронзи та позолочені елементи меблів. Саме тут уперше у Львові відділили рецептурний відділ від безрецептурного, що вже було звичною практикою за кордоном.

Радянська влада вивезла Стефана Штенцеля та його родину до Сибіру, а аптеку націоналізувала. Згодом перейменували й площу.

У часи СРСР у цьому приміщенні працював гомеопатичний відділ. Вже тоді оригінальні вхідні двері та вікна замінили на металеві конструкції, втім внутрішнє оформлення торгового залу аптеки дотепер збереглося у такому ж вигляді, як і при відкритті закладу.

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Фото: аптека D.S., з відкритих джерел