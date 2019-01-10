Старовинна аптека на площі Міцкевича переїжджає у інше місце

Старовинна аптека, яка знаходиться на пл. Міцкевича, 8, переїжджає у інше приміщення. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директора управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

«ТзОВ «Аптека на Марійській» не захотіла більше бути на площі Марійській. Дуже прикро, що вони так легко здалися. Тут і далі, сподіваюся, буде аптека, принаймі таке зобов’язання мають власники будівлі і приміщень. Така ж позиція міста», – йдеться у повідомленні.

Також цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував і заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко:

«Щойно проходив повз аптеку і побачив оголошення, що аптека переїжджає на іншу адресу. Одразу разом з Лілією Онищенко зібрали на місці директора аптеки і керівництва НАК «Надра України». Адже лише нещодавно отримали запевнення, що аптека залишається тут остаточно. Як мені пояснила директор аптеки, яка проводить тут діяльність, – умови, які були від НАК «Надра України» за останні роки для них вже стали неможливі для виконання. Керівництво НАК «Надра України» натомість стверджують, що аптека тут і залишиться, але буде інша юридична особа. Яка б не була позиція «Надра України» – ми зробимо все, щоб тут була аптека!!!», – повідомив він.

Нагадаємо, власник будівлі, де функціонує аптека — НАК «Надра України», не продовжив договір оренди з ТзОВ «Аптека на Марійській», попри те, що аптека справно платила оренду. Також аптекарям було відключено світло. У свою чергу, у Львівській міській раді запевняли, що збережуть аптеку на площі Міцкевича.

Аптека на пл. Міцкевича, у тому приміщенні, де вона є зараз, існує з 1921 року. За це майже столітнє існування аптека не змінювала свого призначення і функціонування.

Фото: Facebook-сторінка Лілії Онищенко, ЛМР