ОСТАННІ НОВИНИ

Старовинна аптека на площі Міцкевича переїжджає у інше місце

Юлія Шпак

|

Старовинна аптека, яка знаходиться на пл. Міцкевича, 8, переїжджає у інше приміщення. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директора управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

 

«ТзОВ «Аптека на Марійській» не захотіла більше бути на площі Марійській. Дуже прикро, що вони так легко здалися. Тут і далі, сподіваюся, буде аптека, принаймі таке зобов’язання мають власники будівлі і приміщень. Така ж позиція міста», – йдеться у повідомленні.

Також цю ситуацію на своїй сторінці у Facebook прокоментував і заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко:

«Щойно проходив повз аптеку і побачив оголошення, що аптека переїжджає на іншу адресу. Одразу разом з Лілією Онищенко зібрали на місці директора аптеки і керівництва НАК «Надра України». Адже лише нещодавно отримали запевнення, що аптека залишається тут остаточно. Як мені пояснила директор аптеки, яка проводить тут діяльність, – умови, які були від НАК «Надра України» за останні роки для них вже стали неможливі для виконання.  Керівництво НАК «Надра України» натомість стверджують, що аптека тут і залишиться, але буде інша юридична особа. Яка б не була позиція «Надра України» – ми зробимо все, щоб тут була аптека!!!», – повідомив він.

Нагадаємо, власник будівлі, де функціонує аптека — НАК «Надра України», не продовжив договір оренди з ТзОВ «Аптека на Марійській», попри те, що аптека справно платила оренду. Також аптекарям було відключено світло. У свою чергу,  у Львівській міській раді запевняли, що збережуть аптеку на площі Міцкевича.

Аптека на пл. Міцкевича, у тому приміщенні, де вона є зараз, існує з 1921 року. За це майже столітнє існування аптека не змінювала свого призначення і функціонування.

Фото: Facebook-сторінка Лілії Онищенко, ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...