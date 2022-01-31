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Поблизу університету Франка у Львові відновити ще одну історичну браму

Аліса Белей

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Майстри відреставрували старовинну дерев’яну браму у житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Так, фахівці відреставрували дерев’яну браму в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1. Її відновлення провели в межах міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

На брамі було дуже багато дрібних елементів декорації, які потрібно було відновити. Цим вона й вирізнялася. Майстри замінили притворну планку, яка була майже знищена, прогнилу нижню частину і деякі різьблені декоративні елементи.

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«Спочатку здавалося, що ці двері в хорошому стані, а більшість елементів збережені. Але під шаром чорної фарби ми знайшли соснові вставки, які були вже понищені. Очевидно, їх до дубової брами додав попередній реставратор. Так довелося поновлювати дуже багато вставок», – розповідає реставратор Ростислав Малецький.

Цікаво, що на цій брамі є світлики з металевими решітками. А двері фіксуються з одного боку на шпінгалети, а з іншого – на врізний замок. Таке можна побачити доволі рідко.

«Вартість реставраційних робіт становила 91 870 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 27 561 грн», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини

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