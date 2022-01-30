До Львова гелікоптером доправили 4-річну дівчинку із судомами

У суботу, 29 січня, гелікоптер аеромедичної евакуації доставив дівчинку із судомами до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, гелікоптер транспортував дитину до Львова з міста Мостиська. У 4-річної мешканки Яворівського району почалися судоми та вона потребувала невідкладної госпіталізації.

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Рятувальну місію здійснили фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні минулого року стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації.

Медики на гелікоптерах доставляють до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах перевозять органи для трансплантації та самих реципієнтів.

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Фото: поліція та з мережі Інтернет