Українського режисера Євгена Лавренчука виключили з бази Інтерполу

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Росії в розшуку українського театрального режисера Євгена Лавренчука, якого у грудні 2021 року затримали в Неаполі за запитом РФ. Наразі українець перебуває під домашнім арештом. Про це у Facebook повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, дані про Лавренчука видалили, оскільки вони не відповідають статті 3 Статуту Інтерполу. Вона забороняє будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Денісова зазначила, що 27 січня адвокати Лавренчука під час засідання у суді Неаполя клопотали про скасування домашнього арешту та надання режисеру дозволу виїхати в Україну.

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«Адже через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає», – пише омбудсменка.

Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже, на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду.

Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура м. Неаполь має вивчити матеріали, які надійшли з РФ, та поінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.

«При цьому викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура м. Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну», – додала Денісова.

Уповноважена просить міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вжити заходів, щоб припинити порушення прав Лавренчука та повернути його в Україну.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 17 грудня 2021 року в італійському Неаполі за запитом Росії затримали головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука.

Митець прямував з Ізраїлю до рідного Львова.

Кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk Маріанна Гудіч-Палій повідомила, що російська сторона стверджує, що Лавренчук перебуваючи на території Росії вісім років тому нібито скоїв злочин.

Що відомо про Євгена Лавренчука?

Євген Лавренчук народився у Львові, там же закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва за фахом «оперний режисер», потім – вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

У 2004 році він зареєстрував «Польський Театр у Москві». У 2004 році став володарем Золотої медалі, титулу «Ювіляр року» і «Наймолодший режисер року» на виставці «Сцена Росії».

У 2014 році він покинув Росію на знак незгоди з політикою держави проти України, яку назвав «злочинною».

З березня 2018 року – головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету, а з вересня того ж року – ректор Першої української школи театру і кіно.

З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду. У 2020 році став лауреатом найпрестижнішої державної театральної премії України – Премії імені Леся Курбаса. Вперше в історії її присудили за оперну постановку. З 30 березня 2021 року – Заслужений артист України.

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Фото: facebook Eugene Lavrenchuk