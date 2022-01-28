ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні повністю щеплені від коронавірусу майже 93% освітян

Оксана Попович

|

Дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції отримали понад 1 мільйон 200 тисяч працівників сфери освіти. Водночас близько восьми тисяч педагогів не щепляться, бо мають підтверджені медичні протипоказання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Так, станом на 28 січня два необхідні covid-щеплення мають 92,8% освітян, одну дозу – майже 97%.

Лідерами за рівнем вакцинації педагогічного колективу, де щеплено 96-97% персоналу, стали чотири області:

Реклама партнерів
  • Харківська область – 97,7%
  • Полтавська – 97,6%
  • Луганська – 96,8%
  • Дніпропетровська – 96,6%

Охоплення повним циклом вакцинації за освітніми закладами виглядає так:

  • спеціалізована освіта – 97,1%;
  • професійна – 96,3%;
  • загальна середня – 94,5%;
  • дошкільна – 92%;
  • фахова передвища – 89,3%;
  • вища – 86,5%.

При цьому близько восьми тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

Нагадаємо, через небажання вакцинуватись від коронавірусу освітян та працівників низки інших сфер відсторонювати від роботи без збереження зарплати почали з листопада 2021 року. Так, у грудні торік на Львівщині відсторонення торкнулися понад 400 невакцинованих педагогів.

Загалом Львівщина не входить до лідерів імунізації, проте область здобула першість за кількістю працівників шкіл, які мають підтверджені медичні протипоказання до щеплення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів