В Україні повністю щеплені від коронавірусу майже 93% освітян

Дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції отримали понад 1 мільйон 200 тисяч працівників сфери освіти. Водночас близько восьми тисяч педагогів не щепляться, бо мають підтверджені медичні протипоказання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Так, станом на 28 січня два необхідні covid-щеплення мають 92,8% освітян, одну дозу – майже 97%.

Лідерами за рівнем вакцинації педагогічного колективу, де щеплено 96-97% персоналу, стали чотири області:

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Харківська область – 97,7%

Полтавська – 97,6%

Луганська – 96,8%

Дніпропетровська – 96,6%

Охоплення повним циклом вакцинації за освітніми закладами виглядає так:

спеціалізована освіта – 97,1%;

професійна – 96,3%;

загальна середня – 94,5%;

дошкільна – 92%;

фахова передвища – 89,3%;

вища – 86,5%.

При цьому близько восьми тисяч працівників закладів освіти мають офіційно підтверджені протипоказання.

Нагадаємо, через небажання вакцинуватись від коронавірусу освітян та працівників низки інших сфер відсторонювати від роботи без збереження зарплати почали з листопада 2021 року. Так, у грудні торік на Львівщині відсторонення торкнулися понад 400 невакцинованих педагогів.

Загалом Львівщина не входить до лідерів імунізації, проте область здобула першість за кількістю працівників шкіл, які мають підтверджені медичні протипоказання до щеплення.

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